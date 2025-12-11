BaWü-Check: Ängste um die Jobs kommen immer näher

Die kritische Lage vor allem der Industrie führt zu Einschränkungen bei einem Gutteil der Menschen. Dies zeigt der aktuelle BaWü-Check der baden-württembergischen Tageszeitungen.
Über Jahrzehnte waren die Automobil- und Zulieferindustrie und der Maschinenbau die Garanten einer florierenden baden-württembergischen Wirtschaft. Wenn ausgerechnet in den einstigen Hochburgen der Stabilität im großen Stil Personalabbau betrieben wird, macht das was mit den Menschen. Ein erheblicher Teil sieht dahinrinnen, was das Land stark gemacht hat.