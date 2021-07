Stuttgarter Straße wird von 2023 an saniert

Bauvorhaben in Korntal-Münchingen

1 Bald wird ein Teil der Stuttgarter Straße in Münchingen saniert. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Eine zentrale Verbindung im Korntal-Münchinger Ortsteil Münchingen wird neu gestaltet. Für das Projekt nimmt die Stadt viel Geld in die Hand.

Korntal-Münchingen - Läuft alles nach Plan, wird Anfang 2023 der erste Abschnitt der Stuttgarter Straße im Korntal-Münchinger Stadtteil Münchingen saniert. Er liegt zwischen der Kronenstraße, wo sich Edeka ansiedeln wird, und der Danziger Straße. Die beiden anderen Bauabschnitte folgen.

Gut 4,8 Millionen Euro investiert die Stadt, um die Stuttgarter Straße von der Kreuzung Hauptstraße im Westen bis zu den Bahngleisen im Osten Münchingens – eine Strecke von rund 780 Metern – umzubauen und neu zu gestalten, Wette- und Stiegelplatz inklusive. Allein die Vorbereitung und Umsetzung des Wettbewerbs und die Planung sowie Umsetzung des ersten Bauabschnitts kosten 2,1 Millionen Euro. „Das ist ein spannendes und wichtiges Projekt für Münchingen“, sagt der Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos). Bevor die Bagger anrollen, ist aber noch einiges zu tun: Der Gemeinderat hat bereits den Auslobungstext (im Netz zu finden auf: www.korntal-muenchingen.de unter dem Menüpunkt „Planen und Bauen“ und dann „Sanierung Stuttgarter Straße“) beschlossen, auf dessen Grundlage jetzt der Wettbewerb erfolgt.

Vorschläge der Bürger fließen ein

Die Auslobung für die Mehrfachbeauftragung von sechs Arbeitsgemeinschaften aus Landschaftsarchitekten beziehungsweise Stadtplanern mit Verkehrsplanern enthält die Hinweise und Erkenntnisse der Bürgerinnen und Bürger aus den Erkundungsrundgängen im April sowie das Ergebnis aus der Informations- und Diskussionsveranstaltung am 18. Mai zur Neugestaltung der Stuttgarter Straße. Mehrfachbeauftragung heißt, die Arbeitsgemeinschaften reichen Vorschläge ein für den ersten Bauabschnitt als den zu realisierenden Teil plus für die Bauabschnitte zwei und drei als Ideenteil.

Bis Mitte Oktober haben die Teilnehmer nun Zeit, ihre Ideen und Visionen auszuarbeiten und abzugeben. Danach prüft das Büro für Stadtplanung und Architektur Schreiberplan die Arbeiten wertneutral vor, ehe in der Sitzung der Beurteilungskommission aus Fach- und Sachgutachtern sowie sachverständigen Beratern am 1. Dezember die Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt werden. Noch am selben Abend (20 Uhr) ist im Münchinger Widdumhof die Ausstellungseröffnung der Arbeiten, zu der die Bevölkerung eingeladen ist. Die Schau geht bis 5. Dezember.

In der Sitzung am 14. Dezember vergibt der Gemeinderat dann den Auftrag. Anfang kommenden Jahres beginnt die Planung für den ersten Bauabschnitt, die Ausschreibung soll im Herbst erfolgen.