Bauvorhaben der Bundeswehr: Aufrüstung oder Naturschutz?

Das Land will das Militär beim Bauen für Regeln vom Naturschutz befreien. Naturschützer laufen Sturm: verlieren Schmetterlinge oder Wildkatzen wichtigen Lebensraum?
Militärischer Expansion auf Kosten von Naturschutz? Das fürchten die Naturschutzverbände in Baden-Württemberg. Die Landesregierung will der Bundeswehr angesichts der angespannten Sicherheitslage das Bauen erleichtern und befreit sie von zahlreichen Regelungen. Neben Bauvorschriften und Regelungen für den Straßenbau müssen auch Naturschutzvorgaben des Landes nicht mehr eingehalten werden.