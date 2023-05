Bauunternehmer steigt in Stuttgarter Gastronomie ein

11 Mit viel Freude bei der Arbeit: Achim Feierabend, der neue Betriebsleiter vom Café Stöckle Foto: Lichtgut/Zophia Ewsk/a

Vom Bauunternehmer zum Gastronom: Alfred Flachs hat mit dem Café Stöckle und dem Besen 66 zwei Stuttgarter Institutionen übernommen. Trotz neuem Besitzer soll sich wenig ändern,versichert sein Betriebsleiter Achim Feierabend.









Einen neuen Anstrich hat das Café Stöckle bekommen, grün sind die Wände nun mit goldenen Akzenten. Und auf den Tischen liegen rosafarbene Decken. Aber wenn Gäste finden, dass die Maultaschen jetzt anders schmecken, dann holt Achim Feierabend den Koch aus der Küche. Denn mit Miro Mladanovic steht derselbe Mann am Herd, der seit zehn Jahren im Café Stöckle die Maultaschen, die Fleischküchle und den Kartoffelsalat macht. „Wir sind beim Alten geblieben“, sagt er und versichert, dass er bis zu seiner Rente in dem Lokal im Stuttgarter Westen bleiben wird. Nur bei den Besitzern und der Betriebsleitung wechselte das Personal: Der Stuttgarter Bauunternehmer hat das Lokal gekauft, den Betrieb leitet Achim Feierband. Auch den Besen 66 an der Neuen Weinsteige hat das Duo übernommen.