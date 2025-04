Bauträgerverband: Etwas Lob für die Koalitionäre in spe

Etwas Lob für die Koalitionäre in spe

Die baden-württembergischen Bauträger und Projektentwickler haben sich am Dienstag mit einem eindringlichen Appell an die potenziellen Koalitionäre in Berlin gewandt: „Wir brauchen eine Aufbruchstimmung, um dieses verkrustete System aufzubrechen und endlich auch wieder bezahlbares Bauen zu ermöglichen“, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg, Gerald Lipka. „Bezahlbares Wohnen setzt voraus, dass wir erst einmal bezahlbar bauen können.“