Baustellen und Zugausfälle in Stuttgart: Wird die Lage bei der S-Bahn 2025 besser?

Baustellen und Zugausfälle in Stuttgart

1 Bagger statt Bahn: Das Stuttgarter S-Bahnnetz wird weiter auf Vordermann gebracht. Foto: Imago//Arnulf Hettrich

Baustellen, Zugausfälle und dann noch ein ausgedünnter Takt: 2024 verlangt den Fahrgästen der S-Bahn Stuttgart eine Menge ab. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember soll es dann aufwärts gehen. Sperrungen wegen Baustellen wird es aber weiterhin geben.











Link kopiert



Die Deutsche Bahn macht vage Hoffnung auf eine Rückkehr zum gewohnten Betrieb bei der S-Bahn. Wenn der neue S-Bahnchef Matthias Glaub am kommenden Montag im zuständigen Verkehrsausschuss der Region Stuttgart Rede und Antwort steht, dürfte das die Kernbotschaft sein, die die Verbandsverwaltung in einem nüchternen Satz zusammengefasst hat: „Ab dem kommenden Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 kehrt DB Regio wieder zum kompletten Fahrplanangebot zurück“.