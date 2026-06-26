Zu viele Autofahrer nutzen die Fußgängerzone in der Bietigheimer Altstadt, um Staus zu umfahren. Poller an zwei Stellen sollen das künftig verhindern.
Die Dauerbaustelle auf der B27 und jetzt die gesperrte Auwiesenbrücke sorgen bei manchen Autofahrern in Bietigheim offensichtlich für kreative und nicht ganz legale Schleichwege. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Fußgängerzone in der Bietigheimer Altstadt immer häufiger zur Umfahrung des Staus auf der Karl-Mai-Allee genutzt. Entsprechende Beschwerden konnte der Ordnungsdienst der Stadt verifizieren.