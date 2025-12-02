Baustellen: Schnieder gibt Baufreigaben für viele Autobahnprojekte

Um Finanzlücken bei Straßenprojekten gab es Wirbel. Nach einer Einigung in der Bundesregierung können nun die Bagger rollen.
Berlin - Zahlreiche Neubauprojekte bei Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland können nun umgesetzt werden. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erteilte die Baufreigabe und übergab entsprechende Schreiben an Vertreterinnen und Vertreter von Ländern. Konkret geht es laut Ministerium um 16 Bundesstraßen- und 7 Autobahn-Neubauprojekte in 12 Bundesländern - zum Beispiel um Lückenschlüsse oder Ortsumgehungen.