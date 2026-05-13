Stau-Ärger in Stuttgart: Zu viele Baustellen sorgen für lange Staus auf der Filderauffahrt

Gleich vier Baustellen laufen derzeit in Hedelfingen. Die Folge sind fast täglich Kilometer lange Staus auf der Filderabfahrt. Ein Ende ist bis Sommer nicht in Sicht.
Wo bitte geht's nach Hedelfingen? Diese Frage stellen sich nicht nur die Anwohner, sondern auch Ortsfremde. Denn der Stadtbezirk ist inzwischen durch eine Häufung von Baustellen nur noch äußerst schwer zu erreichen, um nicht zu sagen fast schon isoliert. In allen vier Himmelsrichtungen sind die wichtigen Einfallstraßen gar nicht oder nur eingeschränkt befahrbar. Und eine Besserung ist bis zum Sommer nicht in Sicht.