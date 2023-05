Drei wichtige Zufahrtsstraßen hat Weilimdorf: Solitudestraße, Pforzheimer Straße und Glemsgaustraße. Doch immer wieder sorgen Bauarbeiten hier für monatelange Fahrbahnverengungen oder sogar Sperrungen. „Die vielen Baustellen sind definitiv nicht gut für das Geschäft“, nennt Marcus Mannsdörfer, Vorstand der Aktionsgemeinschaft Weilimdorf (WeilAktiv), das Kind beim Namen. Der lokale Einzelhandel sei vor allem deshalb nicht gut auf die Stadtverwaltung zu sprechen, da seit Jahren keinerlei Ab- oder Rücksprachen in Sachen Baustellenlogistik „mit der lokalen Kompetenz“ stattfinden würde.

Chaos im Berufsverkehr

Als jüngste Beispiele nennt Mannsdörfer die Arbeiten in der Solitudestraße. Hier musste wegen einer Baustelle in Nachbarschaft zur Lindenbachhalle die Fahrbahn von Januar bis Ende April stadteinwärts gesperrt werden. Die Folgen: Lange Staus im Berufsverkehr und ein ziemliches Chaos, da Passanten und Fahrradfahrer die Interimsampeln ignoriert hätten. Dabei stellte sich den Verantwortlichen des Weilimdorfer Handels im Nachhinein die Frage: War die Maßnahme überhaupt nötig?

Fahrbahnsperrung überflüssig

Schuld an der Fahrbahnverengung war eine Container, der knapp 30 Zentimeter in die Fahrbahn hineinragte. Laut Amt für Öffentliche Ordnung hatte die Maßnahme jedoch ihre Berechtigung, da die Baustelle nur über die Solitudestraße und nicht von der anderen Seite angefahren werden durfte. „Das Tiefbauamt hatte hier sein Veto eingelegt“, so ein Mitarbeiter der zuständigen Behörde. Das Problem: Die Baufirma hat dennoch die meisten Arbeiten über die „verbotene, aber arbeitstechnisch bequemere“ Seite abgewickelt. Aus Sicht von Marcus Mannsdörfer sei deshalb die monatelange Fahrbahnverengung überflüssig gewesen, zumal man den Container auch um einen halben Meter hätte verschieben können.

Weitere Baustelle in der Glemsgaustraße

Sein Wunsch an die Stadt sei deshalb, dass vor allem die Baustellen, die massiv den Verkehr beeinflussen, langfristig angekündigt und vor allem mit dem Bezirksamt, dem Bezirksbeirat und dem lokalen Einzelhandel abgesprochen werden. „Wir haben die Ortskenntnis und können auf potenzielle Probleme hinweisen“, so Marcus Mannsdörfer, der seinen Mitgliedern jedoch bereits die nächste Baustelle samt Straßensperrung und Umleitung erklären muss.

Wegen eines Gebäudeabrisses ist die Glemsgaustraße nur stadtauswärts in Richtung Industriegebiet Weilimdorf befahrbar. Wer in Richtung Löwenmarkt zu seinem täglichen Einkauf mit dem Auto unterwegs ist, muss in den nächsten Wochen einen Umweg über die Ditzinger Straße, Bergheimer Straße und die Rennstraße in Kauf nehmen.