Nichts geht mehr: Eine Fahrbahnseite in der Rotenwaldstraße ist gesperrt.

Die einseitige Sperrung der Rotenwaldstraße zwischen Birkenkopf und Westbahnhof bleibt aufgrund der schlechten Witterung bis zum 14. Juni bestehen











Die teilweise Sperrung der Rotenwaldstraße im Stuttgarter Westen dauert länger an als ursprünglich angenommen. Darauf hat das Regierungspräsidium Stuttgart hingewiesen. Aufgrund der Witterung würden die Probebohrungen noch bis zum 14. Juni dauern. Pünktlich zum Start der Fußball-Europameisterschaft soll die wichtige Verkehrsachse wieder voll befahrbar sein. Wie das Regierungspräsidium weiter mitteilte, sind die Probebohrungen Voraussetzung für die weiteren Planungen zu dem dringend benötigten Ersatzneubau. Die Rotenwaldstraße, die von Stuttgart-West hoch zum Birkenkopf führt, besteht aus mehreren Brückenbauwerken, sogenannten Hangbrücken. Deren Zustand wurde bereits im vergangenen Jahr als „nicht ausreichend“ eingestuft. Daher sind Sanierungen und teilweise ein Ersatzneubau geplant. Für die Bohrgeräte muss jeweils eine der beiden Fahrbahnseiten kurz vor dem Parkplatz am Birkenkopf gesperrt werden. In beiden Richtungen steht daher für den Verkehr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten auf der Südseite sind nun abgeschlossen, wie das Regierungspräsidium mitteilt. Allerdings macht der Dauerregen derzeit eine Verlegung der Baustelle nicht möglich. Die Folge: Die Maßnahme dauert länger als gedacht. Anstatt am 7. Juni enden die Erkundungsbohrungen nun erst voraussichtlich am 14. Juni – pünktlich zum Auftakt der EM. So lange bleibt auch die Einfahrt in die Geißeichstraße vom Stuttgarter Westen kommend gesperrt. Eine Umleitung über die Rotenwald- und Herderstraße ist ausgeschildert. Die Zu- und Abfahrten zu den Sportanlagen des TC Weiß-Rot Stuttgart und des SV Heslach bleibt erhalten.