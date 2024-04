Endlose Baustellen in Stuttgart

1 Die Bauarbeiten in der Schwarenbergstraße dauern erheblich länger als geplant. Foto: Sebastian Steegmüller

Es gibt Verzögerungen bei der Erneuerung der Versorgungsleitungen der Netze BW und Stuttgart Netze. Auch die Fahrbahnsanierung des Tiefbauamts ist im Verzug. Für die Fertigstellung gibt es einen neuen Termin.











Im Oktober 2023 haben umangreiche Straßen- und Leitungsbauarbeiten in der Schwarenbergstraße in Stuttgart-Ost begonnen. Im Abschnitt zwischen der Wagenburg- und der Planckstraße wird die Fahrbahn saniert, Ampeln werden erneuert. Zugleich ersetzen die Netze BW und die Stuttgart Netze GmbH Gas- und Wasserversorgungsleitungen. Die Baumaßnahme sollte zunächst unter Vollsperrung vorgenommen werden, was die Bauzeit verkürzt hätte.