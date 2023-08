Baustellen in Stuttgart

1 Seit Montag ist die Zufahrt ins Keefertal von Münster her gesperrt. Foto: Uli Nagel

Die Zufahrt ins Keefertal über die Austraße in Stuttgart-Münster ist seit Montag gesperrt. Die Baufirma hat keine Umleitung ausgeschildert. Lieferanten drehen wieder um und ein Brandgutachter irrt 90 Minuten durch die Weinberge.









Großer Ärger herrscht in Münster über ein Baustelle der Netze BW GmbH in der Austraße. Die von Münsterer Seite einzige Zufahrtsmöglichkeit zur Zaißerei und zum benachbarten Riverhouse wurde am Montag voll gesperrt. Das Problem ist jedoch nicht etwa die Baustelle, die seit Monaten bekannt ist und vom Amt für Öffentliche Ordnung auch genehmigt worden war, sondern die fehlende Beschilderung für die Umleitung. Die war jedoch den betroffenen Anrainern, darunter die Zaißerei und das Riverhouse, fest zugesagt worden.