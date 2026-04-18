Die Amstetter Straße wird ein halbes Jahr lang saniert. Ein Einzelhändler sieht sich abgehängt, die Kundschaft irrt herum. Nun steht auch noch eine Hedelfinger Tradition auf der Kippe.
Nach der Kritik dreier Geschäftsfrauen hinsichtlich der Baustelle am Herdweg im Stuttgarter Norden, wächst auch im Ortskern von Hedelfingen der Unmut. Seit 7. April ist die zentrale Zufahrt in den Stadtbezirk für den Verkehr gesperrt, und soll dies auch bis Herbst bleiben. Sehr zum Leidwesen von Reiner Groß vom Sportgeschäft Gross in der Amstetter Straße. „Hätte man uns rechtzeitig informiert, hätten wir uns darauf einstellen können“, mahnt der Geschäftsmann an. Auch eine Hedelfinger Tradition steht in Frage.