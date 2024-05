1 Die Fahrbahnbeläge der Heilbronner Straße müssen stadtauswärts erneuert werden. Foto: Uli Nagel

Vom 23. Mai bis zum 2. Juni muss der Fahrbahnbelag der Heilbronner Straße stadtauswärts erneuert werden. Die Umleitungsstrecke geht durch Feuerbach über die B 295 und die Borsigstraße.











Link kopiert



Die Heilbronner Straße (B 10/B 27) ist eine der am meisten befahrenen Straßen in der Landeshauptstadt. Tausende von Pendlern sind hier täglich unterwegs. Doch ab dem 23. Mai sollten diese eine andere Route wählen, ins Homeoffice gehen oder Urlaub einreichen. Denn die Straßenbeläge der Heilbronner Straße sind im Bereich Feuerbach auf den Fahrbahnen stadtauswärts in einem sehr schlechten Zustand und müssen dringend erneuert werden. Wie beim Tiefbauamt üblich, werden solche umfangreiche Maßnahmen auf einer viel befahrenen Verkehrsader in die Ferienzeit verlegt – und in diesem Jahr noch vor Beginn der Fußball-EM. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 23. Mai (20 Uhr), und werden laut Tiefbauamt voraussichtlich bis Sonntag, 2. Juni (22 Uhr), andauern.