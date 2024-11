Baustellen in Stuttgart: Hedelfinger Straße gesperrt

1 Seit Ende vergangenen Jahres läuft der zweite Bauabschnitt für die Hauptradroute 2 in der Hedelfinger Straße. Foto: Alexander Müller

Auf der Hedelfinger Straße entsteht mehr Platz für Radfahrer. Dafür muss die wichtige Verbindung zwischen den Stadtbezirken aber kurzzeitig gesperrt werden.











Seit Ende vergangenen Jahres läuft der Bau des zweiten Abschnitts der Hauptradroute 2 in der Hedelfinger Straße. Neben dem Platz für die Zweiräder wird auch der komplette Straßenraum neu gestaltet, der Belag und Gehwege werden saniert. Am Samstag, 16. November, muss die Verbindungsstraße von Wangen in Richtung Hedelfingen ab dem neuen Kreisverkehr an den Otto-Konz-Brücken für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Zufahrt zum Obi-Markt ist möglich, die Abfahrt erfolgt über die Kemptener Straße. Der Bürocampus Wangen kann an diesem Tag hingegen nicht angefahren werden.