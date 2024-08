Baustellen in Stuttgart: Engelbergstraße in Giebel voll gesperrt

Das Tiefbauamt lässt vom 26. August an einen neuen Fahrbahnbelag aufbringen. Autofahrer müssen vier Wochen lang Umleitungen in Kauf nehmen. Auch die SSB-Buslinie 90 ist betroffen.

Von Montag, 26. August, bis einschließlich Sonntag, 22. September, müssen Autofahrer in der Engelbergstraße mit Behinderungen und Umleitungen rechnen. Denn zwischen Stadtbahnunterführung und Rappachstraße wird dort der Fahrbahnbelag erneuern erneuert. Für die umfangreichen Straßenbauarbeiten ist deshalb eine Vollsperrung der Engelbergstraße in drei Bauphasen erforderlich.

Der erste Abschnitt zwischen der SSB-Unterführung und der Giebelstraße beginnt am 26. August und endet am 1. September. Phase 2 zwischen dem Gebäude Nummer 44 und der Giebelstraße schließt sich dann am 2. September an und dauert bis zum 8. September. Der Abschluss des Straßenbauprojekts betrifft den Abschnitt zwischen Giebel- und Rappachstraße und beginnt am 9. September. Mit der Fertigstellung rechnet das Tiefbauamt am 22. September.

Umleitungen sind ausgeschildert

Die Umleitungsstrecken für die vierwöchige Bauzeit sind jeweils örtlich ausgeschildert und verlaufen über die Solitudestraße, Glemsgaustraße, Flachter Straße, Gerlinger Straße und Rappachstraße.

Auch die Buslinie 90 der Stuttgarter Straßenbahnen AG ist betroffen. Sie wird über die Laichlestraße (Gerlingen) und die Rappachstraße umgeleitet. Die Bushaltestellen Rappachstraße, Rappachschule und Giebel müssen in dem genannten Zeitraum verlegt werden. Zusätzliche Fahrgastinformationen über die geänderte Linienführung erfolgen über die SSB.