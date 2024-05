1 Auch Stromleitungen werden in der Heerstraße neu verlegt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Stuttgart Netze und Netze BW verlegen ab dem 21. Mai neue Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Parkplätze fallen weg und mit Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.











Link kopiert



Stuttgart Netze und Netze BW investieren gemeinsam rund 925 000 Euro in die zukunftssichere Energie- und Wasserversorgung von Vaihingen. Die Bauarbeiten beginnen am 21. Mai. Die umfangreichen Arbeiten zur Leitungserneuerung finden in der Heerstraße zwischen Wolfmaden- und Katzenbachstraße statt und erstrecken sich auf einer Länge von rund 320 Metern. Die Maßnahmen werden in offener Bauweise und in mehreren Bauabschnitten ausgeführt.