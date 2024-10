Baustellen in Stuttgart: Darum wird die Hofener Straße voll gesperrt

Der Voltasteg zwischen Münster und Bad Cannstatt muss saniert werden. Die umfangreichen Arbeiten werden laut Tiefbauamt rund ein Jahr dauern und sowohl Radfahrer und Fußgänger als auch Autofahrer zu längeren Umwegen zwingen. Schon seit Anfang der Woche ist eine Fahrt durch die Hofener Straße zwischen Gnesener Straße und dem Kreisverkehr Teinacher Straße nicht mehr möglich.

Der Grund: Laut Stuttgart Netze wird die Kabeltrasse auf einer Strecke von etwa 300 Metern zwischen dem Voltasteg und der Kreuzung Hofener Straße/Viaduktstraße erneuert. Die Sperrung soll bis zum 2. November andauern. „Von der Niedernauer Straße und der Gnesener Straße ist die Strecke jeweils für Anlieger bis zur Baustelle frei, es besteht aber keine Wendemöglichkeit für Lastwagen“, sagt Stadtsprecher Harald Knitter. Der Grundstückszugang sei für Anlieger der Viaduktstraße aber immer möglich.

Lastwagen können nicht wenden

Kabelarbeiten der Stuttgart Netze Foto: Uli Nagel

Drei Wochen lang müssen Autofahrer besonders im morgendlichen Berufsverkehr auf ihrem Weg in die Cannstatter Innenstadt eine Umleitung und mehr Zeit in Kauf nehmen – von der Kreuzung Gnesener/Schmidener Straße über die Reinhold-Maier-Brücke bis auf die Neckartalstraße – und dann wieder am späten Nachmittag stadtauswärts. Vom Wilhelmsplatz über die Wilhelmstraße herrscht in Richtung Fellbach und Münster Stop and Go.

Belagsarbeiten in der Wagrainstraße

Doch bereits in der kommenden Woche steht eine weitere Vollsperrung der Hofener Straße an. Denn am Dienstag, 22. Oktober, starten die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke in der Wagrainstraße im Bereich des Ruderclubs. Die Arbeiten, die eigentlich eine Woche früher hätten beginnen sollen, werden laut Tiefbauamt wohl bis zum Freitag, 8. November, andauern.

Die Baumaßnahme erstreckt sich vom Eibseeweg bis zur Wagrainstraße 185, weshalb die Durchfahrt zwischen Hofen und Bad Cannstatt nicht möglich ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Anwohnern sowie Besuchern des Bootshauses und Citygolf wird die Zu-und Abfahrt je nach Baufortschritt aus Hofen oder aus Bad Cannstatt ermöglicht.