Der Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart muss wegen einer Belagssanierung gesperrt werden.

Die Fahrbahndecke muss vom 24. bis zum 27. Mai für 1,2 Millionen Euro saniert werden. Bad Cannstatt muss drei Tage lang den Umleitungsverkehr verkraften.











Der Fahrbahnbelag der B 14 im Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Neben den vielen Schadstellen weist die Fahrspur sogar Querrisse an den Fugen zwischen den Tunnelblöcken auf. Das Regierungspräsidium Stuttgart beginnt deshalb am Freitag, 24. Mai, mit der Sanierung des Abschnittes zwischen den Anschlussstellen Fellbach-Süd und Stuttgart-Untertürkheim (Benzstraße). Die Kosten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro trägt der Bund.