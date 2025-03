Baustellen in Stuttgart: Darum wird das Parkhaus am Cannstatter Wilhelmsplatz gesperrt

1 Das Parkhaus in der Eisenbahnstraße kann zwei Wochen lang nicht benützt werden. Foto: Uli Nagel

Die Eisenbahnstraße wird ab 10. März wegen Bauarbeiten zwischen der Bahnhofstraße und der König-Karl-Straße zwei Wochen lang dicht gemacht.











Der sanierte und neu geordnete Bahnhofsvorplatz in Bad Cannstatt für fast neun Millionen Euro wurde pünktlich zur Fußball-EM 2024 fertig. Allerdings war in dem Projekt auch eine Umgestaltung der Zufahrtsstraßen beinhaltet, die erst im Anschluss an die EM angegangen wurde. Jetzt wird der Gehweg in der Eisenbahnstraße zwischen Bahnhof und König-Karl-Straße verbreitert. Die Bushaltestelle am Vorplatz wird zudem barrierefrei ausgebaut sowie der Straßenbelag erneuert. Die Arbeiten beginnen am Montag,10. März, und enden voraussichtlich am 23. März.