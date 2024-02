Baustellen in Stuttgart: Darum sollten Autofahrer den Daimlerplatz meiden

Wegen Bauarbeiten vor der Brunnenrealschule in Bad Cannstatt ist das Abbiegen von der Wilhelm- in die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Schmidener Straße nicht möglich. Die Umleitung über die Liebenzeller Straße sorgt vor allem im Berufsverkehr für Staus.

Rund um den Daimlerplatz in Bad Cannstatt herrscht seit Montag verkehrstechnisch quasi Alarmstufe Rot. Stadtbahnen, Autos und Lastwagen stecken im Stau und arbeiten sich meterweise durch den hoffnungslos überlasteten Verkehrsknoten. Die Stadtbahnfahrer klingeln ohne Ende, da Fahrzeuge die Gleise blockieren. Autofahrer hupen um die Wette, weil etwa die Weiterfahrt durch die Daimlerstraße von parkenden Autos blockiert ist.

Liebenzeller Straße sehr schmal

Der Grund für das Verkehrschaos liegt vor der Brunnenrealschule. Wegen Kanalarbeiten dürfen Verkehrsteilnehmer, die von der Wilhelm- in die Brunnenstraße und weiter in Fahrtrichtung Fellbach/Schmiden wollen, nicht mehr abbiegen. Als offizielle Umleitungsstrecke hat die Stadt unter anderem die Liebenzeller Straße ausgeschildert. Da das in der knapp 100 Meter langen, sehr engen Straße jedoch mehr schlecht als recht funktionierte, wurde sie jetzt kurzfristig zur Einbahnstraße erklärt.

Stadtbahnen stecken im Stau

Viel geholfen hat es nicht. Da der Daimlerplatz, auf den insgesamt sechs Straßen münden und der zudem auch noch von zwei Stadtbahnlinien (U 2 und U 19) passiert wird, die zusätzlichen Verkehrsmengen nicht verarbeiten kann, ist seit Montag – vor allem zu den Stoßzeiten – das Chaos Programm. Teilweise standen fünf Stadtbahnen vor der Haltestelle und mussten warten, bis die Gleise wieder frei waren.

Was erschwerend hinzukommt: Seit einigen Tagen wird in der Brenzstraße eine Betonmauer saniert, weshalb zwischen Martha-Schmidtmann-Straße und Melanchthonstraße die Durchfahrt stadteinwärts gesperrt wurde. Autofahrer, die auf diesem Weg in Richtung Gnesener/Schmidener Straße wollen, müssen ebenfalls eine Umleitung wählen. Die Bauarbeiten dort dauern bis 22. März.