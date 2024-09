Baustellen in Stuttgart: Botnanger Sattel bleibt weiter gesperrt

Baustellen in Stuttgart

1 Noch bis Ende September ist die Botnanger Straße gesperrt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auch zum Schulanfang bleibt die Botnanger Straße gesperrt. Zunächst ein Wasserrohrbruch und nun die Erneuerung der Stromleitungen haben die Verbindung in die City blockiert. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen.











Am Montag, am ersten Tag nach den Sommerferien, könnten die Emotionen wieder hochkochen: Denn nach wie vor gilt die Sperrung am Botnanger Sattel – und das ist noch bis Ende September der Fall. Zunächst dafür verantwortlich war ein Wasserrohrbruch im März dieses Jahres, nun werden Stromleitungen erneuert, sodass die Verbindungsstraße zwischen dem Stadtbezirk und dem Stuttgarter Westen gesperrt bleibt. Die Autofahrer müssen weiter mit Umwegen rechnen.