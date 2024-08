Baustellen in Stuttgart: Autofahrer sauer auf die Stadt: Baustellen riegeln Seelberg ab

1 Wegen Bauarbeiten kann derzeit nicht über die Gleise auf die Waiblinger Straße abgebogen werden. Foto: Uli Nagel

Wer aus dem Cannstatter Stadtteil Seelberg heraus mit dem Wagen in Richtung Stuttgarter Innenstadt fahren will, muss lange Umwege in Kauf nehmen.











Zur Zeit müssen sich Seelbergbewohner, die mit ihrem Auto in Richtung Wasen, Cannstatter Altstadt oder König-Karls-Brücke fahren wollen, wie in einem schlechten Film vorkommen: Die Fahrt über die Deckerstraße ist seit dem 12. August wegen Leitungsarbeiten der Netze BW nicht mehr möglich. Auch die Alternativroute über die Wildunger Straße ist wegen einer Baustelle am Kreisverkehr vor dem Carré Bad Cannstatt verboten.