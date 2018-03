Urlaubszeit in Stuttgart Autofahrer werden von zahlreichen Baustellen ausgebremst

Von Wolf-Dieter Obst 27. März 2018 - 16:13 Uhr

Die Hauptstätter Straße im Stuttgarter Süden ist ein Nadelöhr auf den Hauptverkehrsachsen. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Staus in der Ferienzeit sind ein klares Signal für Daheimgebliebene: Die neue Baustellensaison hat begonnen. Mehrere Projekte an neuralgischen Stellen in der Stadt sollen jetzt in der Urlaubszeit abgewickelt werden.

Stuttgart - Das dicke Ende kommt ganz zum Schluss: Vollsperrung der B10 und B14 zwischen Gaisburger Brücke und Rosensteinbrücke vom Samstag, 7. April, bis zum frühen Montagmorgen, dem ersten Tag nach den Osterferien, sind der Leuzetunnel und der Berger Tunnel dicht. Grund sind Abbrucharbeiten für den künftigen Rosensteintunnel. Was diese Vollsperrung am Ende der Osterferien bedeuten wird, haben die Autofahrer bereits am vergangenen Wochenende erleben müssen, als der Kappelbergtunnel nach Fellbach gesperrt war. Bad Cannstatt wie auch der Osten Stuttgarts versanken im Stau.

Eigentlich sind ja Ferien – doch immer wieder werden Autofahrer von Staus überrascht. In der Hauptstätter Straße, am Olgaeck, in Botnang. „Die Saison der Straßensanierungen beginnt jetzt“, sagt Jürgen Mutz vom Tiefbauamt. Zwei Wochen Ferien mit weniger Verkehr in der Stadt müssen genützt werden. „Wir müssen dringend raus“, sagt Mutz, „und versuchen die Baumaßnahmen so kurz wie möglich zu halten.“

Und dann gibt es da noch die Überraschungseier. Dabei kommt manches auch unerwartet dazwischen. In der Botnanger Straße zum Beispiel. Ein Wasserrohrbruch am 17. März an der Einmündung Lindpaintnerstraße trifft die Hauptschlagader in den Stadtteil. Die Strecke Richtung Stuttgarter Westen war blockiert, und die Botnanger mussten tagelang einen sieben Kilometer langen Umweg über die Vaihinger Landstraße und die Geißeichstraße in Kauf nehmen.

Eine Ampel löst Probleme in Botnang

Immerhin gibt es seit Montag eine Ampel, und Botnang ist wieder in beide Richtungen befahrbar. Offenbar mussten da zahlreiche Beschwerden nachhelfen. „Bei den Behörden wurde das erst gar nicht ernst genommen“, sagt eine Botnangerin. Erst am Montag, nach über einer Woche, wurde eine Ampel installiert. Die Organisation einer Signalanlage sei es gewesen, die Botnang über mehrere Tage einseitig abhängte, weiß Mutz.

Die betroffene Wasserleitung wird auf 100 Meter Länge komplett erneuert, um weiteren Schäden vorzubeugen. „In einer Woche müssten wir damit fertig sein“, sagt Hans-Jörg Groscurth von der Netze BW. Die ­Erneuerung des Straßenbelags, der durch die Wassermassen beschädigt wurde, werden wohl bis Mitte Mai dauern.

Einschränkungen am Olgaeck

Die Hauptstätter Straße ist bis zum Ende der Osterferien ein Nadelöhr – das gilt für den Abschnitt zwischen der Fangelsbach- und der Römerstraße im Stuttgarter Süden. Danach wollen die Netze BW und der Stromnetzbetreiber Stuttgart Netze bis Anfang Mai den kleineren Abschnitt zwischen ­Römer- und Cottastraße angehen. In dem Projekt werden 1,3 Millionen Euro in neue Strom-, Gas- und Wasserleitungen auf 450 Meter Länge investiert. „Die Maßnahme liegt voll im Plan“, sagt Groscurth. Autofahrer müssen weiter mit Staus rechnen. Pfingsten wird es auf dieser Strecke nicht anders sein. Erst 2019 soll alles fertig sein.

Wieder einmal Schauplatz einer größeren Baustelle ist das Olgaeck in der Innenstadt. Nach früheren Reparaturen an der Wasserleitung, nach Belagsarbeiten sowie Gleisbauarbeiten der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) wird nun der Asphalt der Kreuzung komplett erneuert. Wohlgemerkt keine Wiederauflage, erklärt der Mann vom Tiefbauamt: „Das ist ein weiterer Abschnitt“, so Jürgen Mutz. Man müsse stets in kleineren Abschnitten planen, weil Kreuzungen ein Tick schwieriger seien als lange Fahrbahnabschnitte. „Bei der Planung müssen wir ­sicher sein, dass wir die Aufgabe in den zwei Ferienwochen schaffen können“, sagt Mutz.

An der Neuen Weinsteige laufen die Vorbereitungen

Die Bauarbeiter geben also Vollgas. Für die Autofahrer dagegen bedeutet das: Die Olgastraße ist unterbrochen, der Geradeausverkehr in beiden Richtungen nicht möglich. Stattdessen gibt es eine Umleitung. Immerhin ist die Charlottenstraße noch befahrbar – wenn auch nur einspurig. Probleme gibt es auch für die Stadtbahn-Fahrgäste: Die Haltestelle Olgaeck ist nur über den Überweg an der Blumenstraße erreichbar. Damit gibt es Umwege – und so mancher im Spurt wird die Stadtbahn wohl verpassen.

Dabei hat die Saison erst begonnen – pro Jahr gibt es in Stuttgart um die 18 000 Eingriffe in den Straßenverkehr. Nächste Woche etwa beginnen die ersten Vorarbeiten für die Erneuerung der Stützmauern der Neuen Weinsteige im Stuttgarter Süden, unter anderem wird am Hang ein Fundament für einen Baukran betoniert. Im Mai soll dann gestartet werden.

Am liebsten wäre es den Planern freilich, wenn die Bauarbeiten so kurz wie möglich dauerten – bei wenig Verkehr, längerem Tageslicht bis in die späten Abendstunden und gutem Wetter. „Aber“, sagt Jürgen Mutz, der Mann vom Tiefbauamt, „wir können nicht alles in die Sommerferien packen.“