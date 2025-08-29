Baustellen in Stuttgart: Abfahrtsrampe von der B 14 nachts gesperrt

Die Brücke in Fahrtrichtung Fellbach muss an der Anschlussstelle Untertürkheim kurzfristig in Stand gesetzt werden.
Die Abfahrt von der B 14 an der Anschlussstelle Untertürkheim im Dreieck Neckarpark in Fahrtrichtung Fellbach muss von Montag, 1. September, bis voraussichtlich Samstag, 13. September, nachts gesperrt werden. Der Grund dafür sind laut einer Pressemitteilung des für die Bundesstraßen zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart kurzfristig notwendige Instandhaltungsarbeiten. Die Verkehrssicherheit sei aber nicht beeinträchtigt.