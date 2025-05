Baustellen in Kornwestheim: Zwei gute und eine schlechte Nachricht zu nervigen Baustellen

Vorfälle in Ludwigsburg und Remseck Mann verfolgt, berührt und attackiert Frauen

Eine 35-Jährige wird in Ludwigsburg in einen Hof verfolgt und angefasst. Eine 55-Jährige wird in Remseck geschubst. Verantwortlich für beide Fälle ist wohl ein 31-Jähriger.