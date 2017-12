Baustellen in Gerlingen Fischgrätmuster auf dem Kelterplatz

Von Klaus Wagner 08. Dezember 2017 - 17:54 Uhr

Am Rand der Innenstadt ist eine weitere Baustelle abgeschlossen: der Bereich Meterstraße und Eltinger Straße wurde neu herausgeputzt. Foto: factum/Granville

Zwei große Bauvorhaben in Gerlingen sind abgeschlossen – im Bereich der Meterstraße und Eltinger Straße sowie auf dem Kelterplatz. In den nächsten Tagen feiert die Stadtverwaltung mit den Beteiligten.

Gerlingen - Lange schon leben Anwohner in Gerlingen mit diversen Baustellen. An zwei Stellen ist jetzt das Ende absehbar oder schon erreicht – und das wird gefeiert. Das macht die Verwaltung so, wenn Bauarbeiten abgeschlossen werden.

Angestoßen wird am kommenden Montagabend im Bereich der Meterstraße und Eltinger Straße. Wie schon zuvor um die Ecke, wurden dort Fahrbahnen und Fußwege neu gemacht und Parkplätze markiert. Das Ziel: ein moderneres Erscheinungsbild. Den Gesamtauftrag hatte der Gemeinderat für knapp eine Million Euro vergeben. Mehr Platz für Autos gab es nicht. Insbesondere wurde vermieden, den Autofahrern in den betroffenen Straßen die Chance zum schnelleren Fahren zu geben. Auch nach der Sanierung müssen sie aufeinander Rücksicht nehmen.

Lange Diskussionen um den Kelterplatz

In der Woche darauf folgt noch eine Festivität: Am Mittwoch, 20. Dezember, wird der neu gestaltete Kelterplatz eingeweiht. Über diese Baustelle hatte es lange Diskussionen gegeben; die Bauarbeiten wurden wegen Planungsfehlern im August unterbrochen. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats entschied dann im September, wie die Natursteinplatten verlegt werden – nämlich im Fischgrätmuster. Nun ist der Platz seit einigen Tagen wieder begehbar; wesentlich später als gedacht.