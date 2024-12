Baustellen in Bietigheim-Bissingen: Neues Verkehrschaos? B 27 und Straße nach Sachsenheim betroffen

1 Auch 2025 wird in Bietigheim wohl wieder mehr stehen als gehen im Autoverkehr. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gehen 2025 weiter. Auch die Verbindung nach Sachsenheim soll erneuert werden. Welche Folgen das alles für Autofahrer hat, soll eine Info-Veranstaltung am Montagabend zeigen.











Nach gleich mehreren Baustellen in diesem Jahr bleibt den Autofahrern in und um Bietigheim-Bissingen nur wenig Zeit zum Durchschnaufen. Schon kommendes Jahr geht es mit größeren Arbeiten an zentralen Strecken weiter, die wieder zu Stau und massiven Verkehrsbeeinträchtigungen führen werden.