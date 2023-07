Stop and Go durch das Strohgäu

5 Mit der Sperrung der Gerlinger Straße in Ditzingen wird der überörtliche Verkehr von dieser Richtung zugleich weiträumig um den Bahnhof herumgeführt. Das Areal wird umgestaltet. Nachdem die Gebäude im Westen am Bahnhof fertiggestellt sind, soll nun mit dem zweiten Bauabschnitt im Osten begonnen werden. Wegen der Bauarbeiten gibt es Einschränkungen beim Parken. Zudem ist die Geradeaus- und Rechtsabbiegespur in der Stuttgarter Straße, Ecke Gerlinger Straße, gesperrt. Die Umfahrung verläuft über das Bahnhofsgelände. Die Umbauarbeiten werden nach Angaben der Stadt rund zwei Jahre in Anspruch nehmen. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie. Foto: Simon Granville

Ditzingen, Gerlingen und Korntal-Münchingen werden bei Staus auf der A 8 und der A 81 zum Nadelöhr. Baustellen in den Städten entlang der Autobahnen verschärfen die Situation.









Strohgäu - Die Megabaustelle in der Region, die Sanierung des Engelbergtunnels bei Leonberg, war erst einmal um ein Jahr verschoben worden. Aber Behördenvertreter aus Stuttgart haben Verwaltungen und Stadträte in der Zwischenzeit intensiv darauf vorbereitet, zumal die Vorarbeiten schon einige Zeit laufen. Mit gut einem Jahr Verzögerung sollen nun im April die Arbeiten in den Röhren des Engelbergbasistunnels an der A 81 starten.