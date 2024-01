Baustellen auf der Industriestraße: Umleitungen bis Ende des Jahres

1 Im Synergiepark Vaihingen / Möhringen wurde die Industrie- in die Handwerkstraße bis zum Kreisverkehr Am Wallgraben bereits umgestaltet. Foto: Stadt Stuttgart/Tiefbauamt

Von diesem Montag an bis voraussichtlich Ende dieses Jahres wird die Industriestraße Vaihingen / Möhringen in mehreren Abschnitten umgebaut.











Hier ist auf längere Zeit viel Geduld erforderlich für die Autofahrer: Von diesem Montag, dem 15. Januar an, arbeitet das Tiefbauamt an der Umgestaltung der Industriestraße in Vaihingen. Die Arbeiten insgesamt werden wohl bis zum Ende des Jahres dauern, aufgeteilt in verschiedene Bauabschnitte mit entsprechend neuen Verkehrssituationen. Die Arbeiten beginnen von nächster Woche an am Kreisverkehr „Am Wallgraben“ und werden abschnittsweise bis zur Kreuzung Ruppmannstraße fortgesetzt. In der ersten Bauphase wird der Straßenbelag einseitig erneuert, beginnend am Kreisverkehr bis auf Höhe der Tankstelle.