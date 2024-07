Straßensperrung wegen Bauarbeiten am Kreisverkehr

Baustelle Otto-Hirsch-Brücken in Obertürkheim

1 Wegen Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr in Obertürkheim wird der Imweg gesperrt. Foto: dpa/Stefan Sauer

Für Asphaltarbeiten und das Aufbringen der neuen Fahrbahnmarkierungen wird der Imweg ab der Bergstaffelstraße bis zum Kreisverkehr vom 19. bis 21. Juli voll gesperrt.











Für 2,2 Millionen Euro entsteht derzeit ein neuer Kreisverkehr auf den Otto-Hirsch-Brücken am Ortseingang von Obertürkheim. Die Bauarbeiten an der Kreuzung Otto-Hirsch-Brücken/Imweg/Göppinger Straße sind in vollem Gange.