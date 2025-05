Baustelle nervt Autofahrer: Staus drohen erneut – „Affalterbach großräumig umfahren!“

Schlimmer geht nimmer, mögen einige Autofahrer gedacht haben, als sie vor einigen Wochen in Affalterbach vor Ampeln im Stau standen – der große Ärger darüber stand im Gegensatz zum eher spärlichen Informationsfluss der Behörden im Vorfeld. Das scheint sich jetzt zu ändern: Das Landratsamt Ludwigsburg gibt nämlich in einer langen Pressemitteilung bekannt, dass auf der Landesstraße bald nur noch in Richtung Marbach durch den Ort gefahren werden kann.

Staus hat es in den vergangenen zwei Wochen kaum mehr gegeben. Der Grund: Die Baustelle verlagerte sich von der Hauptdurchgangsstraße weg in Richtung Birkhau an die Backnanger Straße. Diese Phase endet aber bald. Das Chaos wird wohl umso heftiger am Montag, 2. Juni, zurückkehren. Betroffen ist unter anderem der Abschnitt rund um die Ochsenkreuzung.

Lesen Sie auch

Die Grafik zeigt die Umleitung von der Ochsenkreuzung in Richtung Winnenden. Foto: Landratsamt Ludwigsburg

Es handelt sich um den Abschnitt der Winnender Straße, zwischen der Robert-Bosch-Straße und der Lange Straße – eben genau dem Bereich, in dem von und nach Erdmannhausen auf die Landesstraße abgebogen wird. Zur Erinnerung: Die Winnender Straße erhält an ihren Rändern neue Entwässerungsrinnen. Mehrere Bauabschnitte sind nötig.

Eine großräumige Umleitung ist diesmal ausgeschildert

Wie aber soll der Verkehr fließen? Allen Teilnehmern rät Axel Meier, Leiter des Fachbereichs Verkehr im Landratsamt: „Wer kann, sollte die Ortsdurchfahrt Affalterbach umfahren.“ Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen, als die Behörden es nicht für erforderlich hielten, die Autofahrer schon in anderen Orten am Straßenrand zu informieren, werde in Marbach und Erdmannhausen für Lkw-Fahrer eine großräumige Umleitung über Poppenweiler, Hochdorf und Bittenfeld in Richtung Winnenden ausgeschildert.

An die Umleitung halten sollten sich eben die Lastwagenfahrer. Für sie gibt es in Affalterbach keine innerörtliche Alternative – wohl aber für leichtere Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Deren Fahrer können versuchen, sich in Richtung Winnenden einen Weg über die Lange Straße und den sonst immer gesperrten Bittenfelder Weg bis hin zur Robert-Bosch-Straße im Gewerbegebiet zu bahnen. Ob diese engen Straßen jedoch die Massen des Berufsverkehrs problemlos aufnehmen können, wird sich zeigen müssen.

Der Busverkehr wird durch den Querpass stabilisiert

Die neue Lösung eröffnet immerhin den Linienbussen eine Perspektive. Sie scheiterten in den vergangenen Wochen ebenfalls im Stau. „Dadurch kam der Fahrplan in große Schieflage, und es fielen zahlreiche Fahrten aus“, berichtet das Landratsamt. Die neue Verkehrsführung sollte den Busverkehr stabilisieren. In der Langen Straße und im Bittenfelder Weg dürfe nicht geparkt werden.

Der neue Querpass durch den Ort ermöglicht, die Teilorte Birkhau und Wolfsölden weiterhin an den Schulbus- und Linienverkehr anzubinden, informiert das Kreishaus weiter. Ein positiver Nebeneffekt sei eine Beschleunigung der Arbeiten im Bereich der Landesstraße. Axel Meier rechnet mit einem Abschluss der Arbeiten bereits Ende Juni.