In wenigen Wochen wird am Leonhardsplatz der Zugang zur Fußgängerunterführung geschlossen. Die baustellenbedingte Sperrung dauert über Jahre.

Wegen der Baustelle auf dem Gelände des früheren Breuninger-Parkhauses bleibt von Ende April an der Zugang zur Fußgängerunterführung am Leonhardsplatz, auch Rotunde genannt, voraussichtlich bis 2029 gesperrt. Das teilt die Stadt Stuttgart mit.

Somit wird die Verbindung zwischen der Rathaus-Passage und dem Bohnenviertel erneut aufgehoben. Grund dafür ist laut der Mitteilung der nächste „Schritt der Baumaßnahmen für das Haus für Film und Medien“, nach dessen geplanter Fertigstellung im Jahr 2029 die Sperrung wieder beendet sein soll.

Verkehr fließt durch die Esslinger Straße

Dies sei „aus technischen und Sicherheitsgründen unumgänglich“, teilt Jochen Merkle mit, Sprecher der von Breuninger und der Stadt beauftragten PresseCompany. Die hat die Anlieger einiger Straßen kürzlich über die kommende Sperrung informiert. Dass es zu dieser Schließung kommt, sei auch seit Projektbeginn öffentlich gemacht worden, betonte Merkle bereits im Vorjahr.

Neben dem Haus für Film und Medien entsteht auf dem Bereich zwischen der Esslinger und der Hauptstätter Straße (B 14) auch ein sogenannter Mobility Hub, das laut Breuninger künftig „moderne und komfortable Parkmöglichkeiten, nachhaltige Mobilität und Sharing-Konzepte vereint“. Wegen der Bauarbeiten ist die B-14-Rampe zum Charlottenplatz gesperrt. Der Verkehr wird seit dem Beginn im Vorjahr durch die Esslinger Straße umgeleitet.

Das belastet im Bohnenviertel ansässige Einzelhändler und Gewerbebetriebe, die sich aufgrund von Umsatzeinbrüchen um ihre Existenz sorgen. Die anstehende Schließung der Unterführung könnte die Lage nun verschärfen, wenn die Laufkundschaft zurückgehen sollte.

Von Ende April an können Passanten die B 14 – zumindest in diesem Bereich – nur noch über Fußgängerampeln queren. Die Stadt verweist auf die Ampeln am Leonhards- und am Charlottenplatz. Deren Schaltung „wurde dafür angepasst. Beide Möglichkeiten zur Überquerung sind barrierefrei“, heißt es in der Mitteilung. Die Fußgängerampel am Charlottenplatz ist rund rund 300 Meter von der Rotunde entfernt, die am Leonhardsplatz liegt nur rund 60 Meter neben dem Zugang zur Unterführung.

Die wird nicht zum ersten Mal gesperrt. Schon im vergangenen Sommer sowie im Herbst war das zeitweise der Fall. Nun steht eine langfristige Einschränkung an.