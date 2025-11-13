Baustelle Leinfelden-Echterdingen: Asphalterneuerung am Echterdinger Ei – hier ist am Wochenende gesperrt

Die Asphalterneuerung im Bereich Echterdinger Ei ist in vollem Gange. Wo deshalb am kommenden Wochenende gesperrt sein wird, lesen Sie hier.

Autofahrer, die viel auf den Fildern unterwegs sind, wissen es bereits: Aktuell wird auf Teilen der Strecken rund ums Echterdinger Ei der Asphalt erneuert. Seit März wird an der Anschlussstelle Degerloch gearbeitet, betroffen sind die Auf- und Abfahrten der A 8 sowie die Überleitungen der B 27. Die Parallelfahrbahnen der A 8 inklusive der Anschlussstelle Möhringen sind ebenfalls dran – dafür ist vieles abgesperrt und auf eine Spur reduziert, wo es gerne mal staut.

Am kommenden Wochenende sind nun erneute Sperrungen dazu geplant: Von Freitag, 14. November, circa 20 Uhr, bis Montag, 17. November, circa 6 Uhr, ist die Überleitung der B 27 aus Tübingen kommend auf die A 8 gesperrt.

Sperrung am Echterdinger Ei: Umleitungen werden eingerichtet

Dazu werden umfangreiche Umleitungen eingerichtet. Wer beispielsweise von der B 27 aus Richtung Tübingen/Leinfelden-Echterdingen kommt und auf die A 8 Richtung München will, fährt auf der B 27 weiter bis SI-Centrum, wechselt dort auf die Gegenrichtung der B 27, fährt zurück zur Anschlussstelle Degerloch und von dort auf die A 8 Richtung München.

Wer auf die A 8 nach Karlsruhe wechseln will, fährt bereits an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Mitte ab und benutzt die Auffahrt zur A 8 an der Anschlussstelle Flughafen/Messe.

Wer nach Stuttgart-Vaihingen oder -Möhringen will, wird über Leinfelden-Echterdingen, weiter die Flughafenstraße und schließlich die Nord-Süd-Straße umgeleitet.

Baustelle auf der B 27: Ab Montag soll die Sperrung weg sein

Bis der Berufsverkehr am Montagmorgen einsetzt, soll die Sperrung aber wieder aufgehoben sein. Bis 5. Dezember ist dann aber auf der Überleitung der B 27 aus Tübingen kommend auf die A 8 – sowohl Richtung München wie auch Richtung Karlsruhe – nur einer von zwei Fahrstreifen befahrbar.

Ebenfalls wieder aufgehoben soll aber die Teilsperrung der Nord-Süd-Straße/Maybachstraße in Richtung Leinfelden-Echterdingen – diese war seit Ende Oktober eingerichtet. Von 17. November an soll sie wieder weg sein. „Wir weisen allerdings darauf hin, dass die Arbeiten witterungsabhängig sind“, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes. Die Gesamtmaßnahme am Echterdinger Ei verlaufe jedoch planmäßig.