Baustelle Leinfelden-Echterdingen: Asphalterneuerung am Echterdinger Ei – hier ist am Wochenende gesperrt

Die Asphalterneuerung im Bereich Echterdinger Ei ist in vollem Gange. Wo deshalb am kommenden Wochenende gesperrt sein wird, lesen Sie hier.
Autofahrer, die viel auf den Fildern unterwegs sind, wissen es bereits: Aktuell wird auf Teilen der Strecken rund ums Echterdinger Ei der Asphalt erneuert. Seit März wird an der Anschlussstelle Degerloch gearbeitet, betroffen sind die Auf- und Abfahrten der A 8 sowie die Überleitungen der B 27. Die Parallelfahrbahnen der A 8 inklusive der Anschlussstelle Möhringen sind ebenfalls dran – dafür ist vieles abgesperrt und auf eine Spur reduziert, wo es gerne mal staut.