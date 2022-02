So geht das Bauvorhaben der WGV in der City voran

4 Der Neubau umfasst Kundenzentrum und Büros. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die WGV-Versicherungsgruppe investiert an der Tübinger Straße in Stuttgart 29 Millionen Euro. OB Frank Nopper spricht von einem „Bekenntnis für die Innenstadt“.















Link kopiert

Stuttgart - Die Württembergische Gemeinde-Versicherung (WGV) hat an der Ecke Tübinger Straße/Feinstraße viel vor: „Unsere Kunden sollen hier das modernste Kundenzentrum vorfinden, das es in der Versicherungswirtschaft gibt.“ Das kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende der WGV, Roger Kehle, bei der Grundsteinlegung am Mittwoch an. Und: „Es wird ein absolutes städtebauliches Highlight“ im Umfeld der historischen Marienkirche und des Karls-Gymnasiums auf der einen Seite und dem Caleido auf der anderen. Ursprünglich hätte der Neubau schon Ende 2022 fertig werden sollen. Aber in Pandemiezeiten wird für so manches Projekt ein bisschen mehr Zeit benötigt, als ursprünglich geplant war.

20 Meter tiefe Baugrube

Dort, wo es jetzt schwindelerregend fast 20 Meter tief in die Baugrube geht, stand bis vor einem Jahr ein Gebäude aus dem Jahr 1955. Die Versicherungsgruppe hatte es in den 1990er Jahren gekauft. „Dann kam das Gebäude in die Jahre“, erzählte der WGV-Vorstandsvorsitzende Dr. Klaus Brachmann. Mal kam an einer Stelle Wasser rein, dann brach ein Rohr, alles Dinge, die man zunächst reparieren konnte – „bis die Fassade den Halt verlor“. Ein Konzept zur Generalsanierung wurde 2017 verworfen. Man stellte fest, dass ein Abriss und Neubau an der Stelle die sinnvollere Lösung sein würden.

Ende 2018 fiel die Entscheidung für einen Neubau, im Juni 2020 wurde die Baugenehmigung erteilt, im Sommer 2020 hätte das alte Gebäude abgerissen und mit dem Neubau begonnen werden sollen. Doch dann kam der erste Lockdown. Das Projekt verzögerte sich um etwa ein Jahr. Es sei aber trotz aller Begleitumstände, so der Vorstandsvorsitzende, bis jetzt im neuen Zeitplan. Die Eröffnung ist für den Spätsommer oder Herbst 2023 vorgesehen. Und auch der Budgetplan werde trotz der massiven Baupreiserhöhungen bis jetzt eingehalten.

7300 Quadratmeter für ein Kundenzentrum und Büros

Die WGV investiert 29 Millionen Euro in den Neubau mit einer Gesamtfläche von 7300 Quadratmetern. Im Erdgeschoss wird das neue Kundenzentrum eingerichtet, das Maßstäbe setzen soll. Dort werden zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein. In den fünf Etagen darüber entstehen zeitgemäße Büroflächen, eine Mischung aus klassischen Büroräumen und Open Space-Flächen, so Klaus Brachmann. Dort werden künftig rund 220 Versicherungsangestellte beschäftigt sein. Brachmann: „Die WGV ist auf Wachstum ausgerichtet.“ Deswegen sei er zuversichtlich, dass die neuen Räume alle dauerhaft selbst genutzt werden „trotz höherer Homeoffice-Quote“.

In der Tiefgarage des Neubaus direkt an einer der Stuttgarter Hauptradrouten werden 40 Pkw und 34 Fahrräder Platz finden. Für die Radlerinnen und Radler werden Duschen und Umkleidebereiche eingerichtet. Auf dem Dach des Neubaus wird eine Fotovoltaikanlage mit 95 Modulen und einer geplanten Leistung von 30 kWp pro Jahr installiert. Dadurch werden künftig nach WGV-Angaben 10 Tonnen Kohlendioxid weniger als bisher pro Jahr erzeugt.

WGV wurde 1921 im Stuttgarter Rathaus gegründet

Für Oberbürgermeister Frank Nopper, der bei der Grundsteinlegung dabei war, ist der Neubau „ein weithin sichtbares Bekenntnis der WGV zur Stuttgarter Innenstadt“ und „eine Stärkung aller rund 1100 WGV-Arbeitsplätze“. Mit Blick auf seine Stadtkasse sagte er: „Wir legen heute auch den Grundstein für eine hoffentlich auch in Zukunft gewerbesteuerträchtige und gewerbesteuerstarke WGV.“ Das Unternehmen war 1921 als „Württembergischer Gemeinde-Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“ im Stuttgarter Rathaus gegründet worden.