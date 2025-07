Mittlere Filderlinie am Wochenende gesperrt

Baustelle in Stuttgart-Plieningen

1 Die Brücke vor Beginn der Bauarbeiten. Ab Montag sollen beide Fahrspuren wieder befahrbar sein. Foto: Torsten Schöll

Zur Fertigstellung eines Brücken-Neubaus muss die darunter verlaufende Verbindung zum Flughafen zeitweise gesperrt werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.











Die Arbeiten an der neuen Brücke, die in der Scharnhauser Straße in Plieningen über die Mittlere Filderstraße – auch Mittlere Filderlinie genannt – führt, sind fast abgeschlossen. Im Zuge der Fertigstellung muss am kommenden Wochenende die provisorische Kabeltrasse, die parallel zum Neubau verläuft, entfernt werden.