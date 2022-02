Baustelle in Stuttgart

5 Vom Biergarten im Schlossgarten ist nicht viel übrig. Foto: Jürgen Brand/Jürgen Brand

Im Herbst wurde noch auf einem Mini-Wasen gefeiert, jetzt ist der Biergarten im Stuttgarter Schlossgarten eine Baustelle, das Gebäude abgerissen. Ein neuer Pavillon soll Mitte Mai stehen.















Stuttgart - Wer in diesen Tagen vom Neckartor den kürzesten Weg zum Hauptbahnhof durch den Schlossgarten nimmt, bleibt kurz vor dem Aufgang zu den Bahnsteigen erst einmal verwundert stehen: Der Biergarten ist weg. Wo im vergangenen Spätsommer oder Frühherbst noch im Mini-Ersatz-Volksfest auf Tischen und Bänken getanzt wurde, ist jetzt nichts mehr – außer einer Baustelle. Der Biergarten-Pavillon mit den Ausschänken und Toiletten ist bis auf die Fundamente weg, das Gelände ist von Bauzäunen umgeben, ein Baukran steht da, ein Bagger, ein Baucontainer.

Neues „Schmuckstück“ für den Schlossgarten

1,5 Millionen Euro will die Biergartenbetreiberin Sonja Merz investieren, um ein neues „Schmuckstück im Schlossgarten“ zu schaffen, wie sie im November unserer Redaktion sagte. Damals war noch nicht geplant gewesen, wirklich alles abzureißen. Aber die ebenfalls in die Jahre gekommenen Stützen des alten Gastronomiegebäudes hatten sich als zu schwach erwiesen, deswegen wurden auch sie erst einmal abmontiert.

Pavillon aus Fertigbauteilen

Angesichts der in diesen Tagen etwas tristen Baufläche ist schwer vorstellbar, dass dort in spätestens drei Monaten ein ganz neues Biergarten-Gefühl genossen werden kann. Sonja Merz ist aber zuversichtlich, dass bis dahin alles fertig ist. Der neue Pavillon wird aus Fertigbauteilen zusammengesetzt, die alle schon in Produktion sind und dann nur noch montiert werden müssen. Bis Mitte Mai soll auch der Innenausbau abgeschlossen sein. Und wenn dann auch die Corona-Pandemie samt den damit verbundenen Einschränkungen weitgehend vorbei ist, kann die Biergarten-Saison 2022 im Mittleren Schlossgarten eröffnet werden.