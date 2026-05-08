Nahe dem Ortszentrum entstehen in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) unter anderem fast 30 betreute Wohnungen und 16 Tagespflegeplätze. Ein Traum ist aber auch geplatzt.
Die Bietigheimer Wohnbau ist seit mehr als sechs Jahrzehnten im Geschäft. Doch auch nach so langer Zeit kann und muss man bisweilen neue Erfahrungen machen. Das zeigt sich bei einem aktuellen Projekt des Unternehmens in Steinheim, wo direkt am Steppi-Kreisel auf rund 2300 Quadratmetern ein Dienstleistungszentrum mit Wohnungen realisiert wird. Eine so lange Vorlaufzeit wie hier dürfte es in der Geschichte der Bietigheimer Wohnbau „selten bis gar nicht“ gegeben haben, sagte Geschäftsführer Carsten Schüler am Donnerstag beim offiziellen Spatenstich.