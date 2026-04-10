Baustelle in Ludwigsburg: Leitungsarbeiten und Brückensanierung – August-Bebel-Straße monatelang gesperrt

Die Eisenbahnbrücke über der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg muss erneuert werden. Die Straße wird dafür monatelang gesperrt – es wird nicht die letzte Sperrung sein.
Seit Langem ist klar, dass die Eisenbahnbrücke über der August-Bebel-Straße in der Ludwigsburger Weststadt erneuert werden muss. Laut einer Pressemeldung sollen die Arbeiten dafür am Montag, 13. April, beginnen. Erst sind die Stadtwerke Ludwigbsurg-Kornwestheim (SWLB) mit Leitungsarbeiten an der Reihe, im Sommer saniert die Deutsche Bahn die Brücke. Beides hat monatelange Sperrungen zur Folge.