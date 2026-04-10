Baustelle in Ludwigsburg: Leitungsarbeiten und Brückensanierung – August-Bebel-Straße monatelang gesperrt

Die Eisenbahnbrücke über der August-Bebel-Straße in Ludwigsburg muss erneuert werden. Die Straße wird dafür monatelang gesperrt – es wird nicht die letzte Sperrung sein.

Seit Langem ist klar, dass die Eisenbahnbrücke über der August-Bebel-Straße in der Ludwigsburger Weststadt erneuert werden muss. Laut einer Pressemeldung sollen die Arbeiten dafür am Montag, 13. April, beginnen. Erst sind die Stadtwerke Ludwigbsurg-Kornwestheim (SWLB) mit Leitungsarbeiten an der Reihe, im Sommer saniert die Deutsche Bahn die Brücke. Beides hat monatelange Sperrungen zur Folge.

Hintergrund ist, dass die viergleisige Eisenbahnbrücke nahe der Rundsporthalle das Ende ihrer Nutzungsdauer bald erreicht hat. Die Baumaßnahme sei daher notwendig, um auch zukünftig eine „sichere und leistungsfähige Schieneninfrastruktur“ bereitstellen zu können, wie es in der Mitteilung heißt.

Stadtwerke erneuern die Leitungen

Bevor die Bahn mit den Sanierungsarbeiten beginnt, erneuern die SWLB im Straßenbereich unterhalb der Eisenbahnüberführung die Leitungen. Im Zeitraum vom 13. April bis 12. Juni wird die August-Bebel-Straße deshalb vollständig für den Autoverkehr gesperrt. Fuß- und Radverkehr sind aber weiterhin möglich.

Die Buslinien 425 und 426 enden während der Sperrung am Ersatzhalt Calwer Straße in der Kurfürstenstraße. Zusätzlich fährt in Eglosheim eine neue Buslinie 435 zwischen Calwer Straße und Falkenweg. Autos werden für die Sperrung über die Asperger Straße umgeleitet. Die Arbeiten sollen montags bis samstags tagsüber stattfinden, Nachtarbeiten sowie Arbeiten an Sonn- und Feiertagen seien nicht vorgesehen.

Die Hauptbauarbeiten an der Brücke sollen am 13. Juli beginnen. Bis Ende November wird die August-Bebel-Straße dann nur stadteinwärts befahrbar sein, Busse sollen aber in beide Richtungen durchfahren können. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen: Vom 22. August bis 7. September und vom 24. bis 30. Oktober wird die Bahnstrecke komplett gesperrt, es soll ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Dann werden dort Hilfsbrücken eingebaut. In diesem Zeitraum wird auch der Straßenverkehr vollständig unterbrochen sein und über die Abelstraße umgeleitet.