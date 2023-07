Weil die Kreissparkasse baut, ist die Schillerstraße in Ludwigsburg bis weit in den November hinein für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt, danach drei Jahre lang nur eingeschränkt zu benutzen. Was manche Autofahrer dazu treibt, diese Verkehrsregelung schlicht zu ignorieren, fragt sich unser Kolumnist.