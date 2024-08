Baustelle in Leonberger Teilort Höfingen: Erster Abschnitt ist bald fertig

Baustelle in Leonberger Teilort Höfingen

Der Umbau der Pforzheimer Straße im Leonberger Teilort schreitet voran. Auch beim Ausweichverkehr hat die Stadt nun offenbar gehandelt.











Das Großprojekt in der Pforzheimer Straße in Höfingen liegt im Zeitplan, wie die Leonberger Stadtverwaltung vermeldet. Der erste Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende August fertiggestellt. Außerdem hätten Einbahnstraßenregelungen die Verkehrssituation verbessert. Diese waren notwendig geworden, weil sich der Durchgangsverkehr in das Wohngebiet nördlich der Baustelle verlagert hatte, anstatt der großräumigen Umleitung zu folgen.