1 An der Kreuzung des Böhmisreutewegs mit der Kelterstraße war erst mal Schluss für den Bus. Foto: privat

Die Baustelle an der Karl-Kloß-Straße in Heslach sorgt zurzeit nicht nur für Verkehrsbehinderungen, auch der ein oder andere Busfahrer scheint von der Umleitung verwirrt zu sein.















Zurzeit ist es für Autofahrer kein Vergnügen, durch den Stuttgarter Süden zu fahren. Grund hierfür ist die Baustelle in Heslach. Das Tiefbauamt erneuert seit Montag den Fahrbahnbelag der Karl-Kloß-Straße auf dem Abschnitt zwischen der Böheimstraße und der Einmündung Kelterstraße/Lerchenrainschule. Dies führte in den vergangenen Tagen vor allem im Berufsverkehr schon zu so manchem Stau – und auch der ein oder andere Busfahrer scheint seine Probleme mit der Umleitung zu haben.

So geschehen am Mittwoch, als sich der Fahrer eines Linienbusses im Bereich der Karl-Kloß-Straße ganz schön verzettelte – vor den Augen eines Lesers unserer Zeitung. Dieser beobachtete, wie der Bus in den Böhmisreuteweg fuhr und an der Kreuzung zur Kelterstraße stehenbleiben musste, weil es von dort aus nicht weiterging.

Dem Fahrer blieb lediglich die Option, den Rückwärtsgang einzulegen. Doch auch dies war zunächst nicht so einfach, denn hinter dem Bus hatten sich schon einige Fahrzeuge eingereiht. Erst als diese ebenfalls den Rückzug antraten, konnte der Busfahrer bis zur Finkenstraße zurücksetzen und seine Fahrt mit etwas Verspätung fortsetzen.