1 In Gerlingen hat sich ein Bauarbeiter schwer verletzt. Foto: dpa

Ein Bauarbeiter verletzt sich auf einer Baustelle in Gerlingen schwer am Kopf. Zu dem Unfall kam es wohl, weil ein Brett auf einer Arbeitsbühne nicht richtig befestigt war.

Gerlingen - Ein Bauarbeiter hat sich am Samstagmorgen auf der Großbaustelle in der Dieselstraße in Gerlingen (Kreis Gerlingen) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 44-Jährige auf einer mobilen Arbeitsfläche in einer Höhe von 1,90 Meter Arbeitsmaterial entgegennehmen wollen. Da das Holzbrett, auf dem er stand, mutmaßlich nicht richtig befestigt war, klappte dieses nach oben und der Bauarbeiter stürzte zu Boden, wo er mit dem Kopf auf einer Bohrmaschine aufschlug. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.