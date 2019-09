5 Der Mann fiel auf der Baustelle sieben Meter in die Tiefe. Foto: 7aktuell.de/NR

Auf einer großen Baustelle an der Gerlinger Dieselstraße ist ein Arbeiter sieben Meter tief gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Gerlingen - Ein Bauarbeiter ist am Freitagmorgen auf einer Baustelle in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf einem Areal an der Dieselstraße gegen 9.40 Uhr. Der Mann fiel mutmaßlich von der Leiter, so die Beamten.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Der Mann verletzte sich bei dem Fall schwer und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Großer Gebäudekomplex im Entstehen

Auf dem ehemaligen Gelände des Pharmaunternehmens Salutas in Gerlingen entsteht zur Zeit ein großer Gebäudekomplex. Hauptmieter wird der Technologiekonzern Bosch sein. Die Münchner Projektfirma Gieag Immobilien investiert rund 80 Millionen Euro in die vier Bürohäuser.