1 Der Österreichische Platz nach Fertigstellung der Baustelle Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bereits im Sommer 2018 wurde mit der Instandsetzung des Österreichischen Platzes in Stuttgart begonnen, jetzt wurden die Arbeiten im Verkehrsraum abgeschlossen. Hier gibt es alles zu den Maßnahmen, der Bauzeit, den Baukosten und den Neuerungen.









Stuttgart - Was lange währt, wird endlich gut, heißt es. Zumindest ist die Baustelle am Österreichischen Platz fertiggestellt, der Verkehr fließt wieder flüssig. Bereits im Sommer 2018 hatte man mit dem ersten Bauabschnitt der Baumaßnahme zur Instandsetzung des Österreichischen Platzes begonnen – am 21. Dezember 2020 wurden die Arbeiten im Verkehrsraum abgeschlossen. „Restarbeiten an der Brückenuntersicht im Bereich des früheren Parkplatzes dauern noch an und werden in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen voraussichtlich bis Ende Februar abgeschlossen“, heißt es beim Tiefbauamt.