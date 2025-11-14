Baustelle in Bietigheim: B27-Baustelle wird später fertig – Auch 2026 starke Einschränkungen

Die Sanierung der B27 in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist nicht wie angekündigt dieses Jahr fertig. Was die Gründe für die Verzögerung sind und wo 2026 neu gesperrt wird.
Zwischen schnellem Baufortschritt und längerer Bauzeit bewegt sich die Baustelle auf der B27 durch Bietigheim dieser Tage. Schnellen Baufortschritt gibt es beim Ersatz der sogenannten „Valeo-Mauer“. Ein neues legoartiges Verfahren sorgt für einen rasanten Mauerbau. Schlechte Nachrichten gibt es trotzdem für Autofahrer. Wohl noch das ganze Jahr 2026 wird die Hauptschlagader nur einspurig befahrbar sein.