Die B 27 wird in diesem Jahr in Bietigheim in mehreren Teilen erneuert. Das führt abschnittsweise zu starken Einschränkungen für Autofahrer. Los ging es Anfang Mai mit Arbeiten im Abschnitt ab der Avia-Tankstelle auf der Spur stadteinwärts, nun folgt der nächste Schritt.

Ein großes Chaos ist bislang jedoch ausgeblieben. „Bisher verläuft alles sehr ruhig. In den Hauptverkehrszeiten ist Stau zu verzeichnen, der aber im Rahmen bleibt“, sagt Anette Hochmuth, Leiterin des Presseamts im Bietigheimer Rathaus.

Lesen Sie auch

Die Grafik zeigt die einzelnen Bauabschnitte in Bietigheim. Foto: StZN/Yann Lange

In den ersten Tagen seien die Ausschilderung und die Einstellung der Ampeln noch nachgebessert worden, auch aufgrund einiger Hinweise von Autofahrern. Insgesamt laufe es aber besser als erwartet, auch wenn ohnehin keine großen Probleme erwartet wurden. In der ersten Bauphase ist für den stadtauswärtigen Verkehr nur eine kurze Umleitung nötig, was der Grund für den vergleichsweise problemlosen Ablauf sein könnte.

Im weiteren Jahresverlauf wird die Baustelle auf der B 27 weiter Richtung Innenstadt vorrücken. Foto: Simon Granville

Die erste Bauphase endet nun aber am Wochenende. Am Montag geht es dann weiter mit der zweiten Bauphase, an der Umleitung ändert sich nichts. In den nächsten Wochen werden nördlich ab der Tankstelle die Spuren stadtauswärts gesperrt. Ab 16. Juni geht es dann mit Bauphase 3 ans Eingemachte rund um die Kreuzung zur Freiberger Straße.