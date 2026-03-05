Baustelle im Zoo Stuttgart: Aus Kalifornien in die Wilhelma: Diese imposante Schlangenart ist bald zu sehen
Vor dem Aquarium gibt es in Kürze einen neuen Bereich, in den die San-Francisco-Strumpfbandnatter einzieht. Foto: imago/McPHOTO

In der Wilhelma steht momentan ein größerer Bauzaun neben dem Aquarium unweit des Japan-Gartens. Was gebaut wird – und welche Art dort bald einzieht.

Vor einem Jahr wurde in der Wilhelma der Bonsai-Garten eröffnet. Er befindet sich neben dem Aquarium unweit des Seelöwenbeckens. Dort sind etwa ein Dutzend der Baum-Miniaturen zu sehen. Doch nun gibt es vor dem Miniatur-Garten mit Brücken, Teich und japanischen Steinlaternen eine Baustelle. Besucher können beobachten, wie dort ein Beton-Becken entsteht. Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann verrät, was gebaut wird: „Dort entsteht eine Anlage für die San-Francisco-Strumpfbandnatter.“

 

Wer aufmerksam ist, hat die neue Attraktion auch schon im neuen Parkplan entdeckt. „Die Eröffnung der Anlage und der Einzug der Tiere soll im Frühjahr erfolgen“, so Meierjohann. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest.

Kalifornien ist die Heimat dieser bedrohten Schlangenart

Hier entsteht die Anlage für die San-Francisco-Strumpfbandnatter. Foto: Iris Frey

Die San-Francisco-Strumpfbandnatter ist eine selten vorkommende Unterart der Gewöhnlichen Strumpfbandnatter. Sie ist in ihrer Art stark gefährdet. Sie steht unter Artenschutz. Ihre Heimat ist die kalifornische Südwestküste Amerikas nahe San Francisco.

 