Aus Kalifornien in die Wilhelma: Diese imposante Schlangenart ist bald zu sehen

1 Vor dem Aquarium gibt es in Kürze einen neuen Bereich, in den die San-Francisco-Strumpfbandnatter einzieht. Foto: imago/McPHOTO

In der Wilhelma steht momentan ein größerer Bauzaun neben dem Aquarium unweit des Japan-Gartens. Was gebaut wird – und welche Art dort bald einzieht.











Vor einem Jahr wurde in der Wilhelma der Bonsai-Garten eröffnet. Er befindet sich neben dem Aquarium unweit des Seelöwenbeckens. Dort sind etwa ein Dutzend der Baum-Miniaturen zu sehen. Doch nun gibt es vor dem Miniatur-Garten mit Brücken, Teich und japanischen Steinlaternen eine Baustelle. Besucher können beobachten, wie dort ein Beton-Becken entsteht. Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann verrät, was gebaut wird: „Dort entsteht eine Anlage für die San-Francisco-Strumpfbandnatter.“