Die B 27 (oben rechts) wird eine Nacht lang voll gesperrt von der Autobahn kommend in Richtung Bietigheim (Nordwesten).

Autofahrer aufgepasst! Da die vorhandenen Schilderbrücken abgebaut werden müssen, wird die Spur von der Autobahn kommend in Richtung Bietigheim komplett dicht gemacht. Umleitungen werden ausgeschildert.









Autofahrer aufgepasst: Zum Beginn der Arbeiten auf der B 27 müssen die vorhandenen Schilderbrücken abgebaut werden. Aufgrund der Dimension der Bauwerke ist dies nur unter Vollsperrung der B 27 in Fahrtrichtung Bietigheim möglich. Hierzu wird in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai eine Nachtbaustelle eingerichtet. Am Donnerstag, 25. Mai, wird ab 19 Uhr einer der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bietigheim für die Vorarbeiten gesperrt, ab 21 Uhr ist die Durchfahrt von der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Richtung Bietigheim nicht mehr möglich. Die Vollsperrung dauert am Freitag, 26. Mai, voraussichtlich bis 5 Uhr morgens. Es wird eine Umleitung über die Ausfahrt am Breuningerland und durch Tamm ausgeschildert. Der Verkehr aus Bietigheim in Richtung Autobahn und Ludwigsburg kann ganz normal durchfahren.